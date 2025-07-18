Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу ГУ Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в Киевской области, граждане, планирующие переезд за границу на постоянное место жительства, обязаны заранее уладить свои налоговые обязательства.

Согласно пункту 179.3 «Налогового кодекса Украины» (НКУ), физлица, являющиеся налоговыми резидентами, и намеренные покинуть страну на ПМЖ, должны подать декларацию об имущественном состоянии и доходах не позднее чем за 60 календарных дней до предполагаемой даты выезда.

После получения декларации контролирующий орган в течение 30 календарных дней:

проверяет указанные данные;

анализирует правильность расчета обязательств по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ);

устанавливает факт полной уплаты налога.

При условии корректно поданной информации и отсутствия долгов, физлицу-плательщику выдается справка об отсутствии налоговых обязательств и уплате НДФЛ. Этот документ является обязательным для предоставления таможенным органам при выезде за границу на ПМЖ.

Выдача справки регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2010 года № 1243. Получить консультацию и оформить необходимые документы можно в налоговой по месту регистрации или через Электронный кабинет налогоплательщика.

Наличие справки — обязательное условие для прохождения таможенного контроля и завершения процедур официального выезда на ПМЖ.

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