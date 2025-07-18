Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW) и сведения, обнародованные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, подразделения Сил обороны Украины достигли определенных успехов на Покровском направлении.

Исходя из данных ISW, основанных на геолокационных кадрах, сделанных накануне, 16 июля, защитники продвинулись на юго-восток от Новоэкономического (восточнее города Покровск), отбросив путинские войска.

Впрочем, если верить российским «военкорам», армии Путина якобы удалось продвинуться в пределах восточной части Удачного, а также вблизи Зверево и Чунишино (Покровский район).

Продвижение российско-оккупационных войск под Покровском подтвердили в DeepState, но указали на другую локацию — район Песчаного (село расположено рядом со Зверево), что можно увидеть на актуальных картах боевых действий:

Фото — understandingwar.org

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW рассказывали о ситуации на Сумском и Харьковском направлениях.