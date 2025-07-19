Как информирует «НБН» со ссылкой на свежую аналитику, опубликованную Национальным банком Украины (НБУ), несмотря на постепенное снижение инфляционного давления по сравнению с пиковыми показателями весны, ожидания в деловой среде остаются пессимистичными. Ни представители бизнеса, ни банкиры, ни население не рассчитывают на падение уровня потребительских цен ниже 10 процентов в ближайшее время.

В частности, в июле банки пересмотрели свои прогнозы: теперь они ожидают инфляцию на уровне 11,6 процента в течение следующих 12 месяцев, тогда как в апреле этот показатель составлял 9,8 процента.

Население также выразило большее беспокойство: по итогам июня инфляционные ожидания возросли до 10,8 процента, по сравнению с 10,2 процента месяцем ранее.

Финансовые эксперты, напротив, стали более оптимистичны: в июле они улучшили свой прогноз до 7,5 процента, в то время как в мае ожидали инфляцию на уровне 7,9 процента.

Руководители украинских предприятий в мае закладывали в свои оценки инфляцию на уровне 10,9 процента (в феврале — 11,5 процента).

При этом, в НБУ полагают, что темп инфляции достиг максимума в мае, и в июне начал снижаться, как и прогнозировал банк-регулятор. Тем не менее, общий показатель инфляции оказался выше апрельского макроэкономического прогноза, в первую очередь, — из-за неблагоприятных погодных условий, и со второй половины 2025 года, ожидается дальнейшее замедление роста потребительских цен.

Фото — bank.gov.ua

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