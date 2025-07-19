Как пишет «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), российская верхушка стремится реализовать долгосрочные цензурные контрмеры, направленные на усиление контроля российского медиапространства в сети Интернет.

Накануне, 18 июля, первый замглавы Комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин предупреждал о высокой вероятности введения ограничений в отношении мессенджера WhatsApp: сервис может быть выведен с российского рынка, а на его место будет продвигаться «национальное приложение» MAX, находящееся под прямым контролем госструктур.

Другой представитель вышеописанного комитета, Антон Немкин, назвал присутствие WhatsApp угрозой информационной безопасности страны-агрессора и предложил рассмотреть альтернативу в виде Telegram. При этом, он подтвердил, что именно MAX рассматривается как основная платформа для «внутреннего пользования».

По данным оппозиционного росСМИ Meduza, WhatsApp является наиболее востребованным мессенджером среди пользователей в РФ — его ежедневно используют около 84 млн человек. Два источника, близких к Кремлю, сообщали — решение о запрете использования указанного сервиса уже фактически принято, а Telegram, несмотря на противоречивую позицию создателя Павла Дурова, может остаться доступным из-за наличия там многочисленных каналов/пабликов, напрямую аффилированных с властями.

Аналитики ISW также напоминают — мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая в РФ признана экстремистской. В соответствии с оцениванием, действия Кремля указывают на планомерную подготовку к замещению всех популярных зарубежных сервисов отечественными аналогами. В случае успешного внедрения платформы MAX возможны дальнейшие шаги по блокировке Telegram и других ресурсов «иностранного происхождения».

В ISW прогнозируют, правительство государства-террориста продолжит курс на изоляцию, наращивая давление в информационной среде. Цель подобных инициатив — ужесточение внутренней цензуры и обеспечение контроля над распространением информации в интересах продвижения политической и военной повестки.

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