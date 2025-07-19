Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от представителя оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктора Трегубова прозвучало пояснение — путинские войска весьма интенсивно атакуют позиции ВСУ на Новопавловском, Покровском и Лиманском направлениях.

Исходя из слов Трегубова, наибольшая вражеская активность наблюдается именно на Покровском направлении — здесь «вторая армия мира» стремится продвинуться севернее отрезка Покровск/Константиновка: в этом районе сосредоточено больше всего сил и средств «освободителей». Кроме того, российский генералитет пытается развивать наступление по направлению к Константиновке, и намеревается обойти Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда.

Впрочем, «вбросы» МО РФ о якобы начале активных атак на Покровск на самом деле не соответствуют реальному положению дел. В частности, подобная дезинформация сходна «Киеву за три дня» или «взятию Торецка в феврале».

Военный резюмировал:

…[Это] касается и штурмов Покровска и тех анонсов, где они рассказывают, что уже находятся на территории Днепропетровщины.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что армия Путина продвинулась на Сумском, Харьковском и Покровском направлениях.