Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала Bundeswehr, от руководителя Штаба по планированию и командованию Минобороны ФРГ/главы Оперативного штаба по вопросам Украины генерал-майора Кристиана Фройдинга прозвучало заявление — РФ намерена масштабировать дроновые атаки на Украину.

Исходя из слов Фройдинга, страна-агрессор планирует применять не менее 2 000 дронов-камикадзе одновременно на протяжении вышеописанных атак, что, вероятно, окажется серьезнейшим вызовом для системы ПВО Украины.

Немецкий генерал добавил — российский военно-промышленный комплекс интенсивно наращивает мощности для ускорения серийного производства таких БПЛА. При этом, применение американских ракет (ЗРК Patriot) бессмысленно и экономически нецелесообразно против относительно дешевых дронов-камикадзе типа «Шахед» («Герани» и прочие вражеские БПЛА стоят от 30 000 до 50 000 евро против более 5 млн евро за одну ракету-перехватчик).

Фройдинг подчеркнул — Украине необходимы дешевые средства противодействия (БПЛА-перехватчики), стоимостью до 4 000 евро, что позволит результативно реагировать на массированные атаки, не истощая ракетный арсенал ВСУ. Кроме того, Силы обороны нашей страны должны наносить удары по тыловым объектам РФ — аэродромам, оборонным предприятиям и авиации, чтобы минимизировать боевой потенциал армии Путина.

Ранее мы писали о том, по каким причинам Германия может задержать отправку ЗРК Patriot в Украину.