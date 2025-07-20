Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Государственной налоговой службы Украины (ГНС), в текущем году ФЛП, работающие на второй группе упрощенной системы налогообложения, обязаны придерживаться установленного лимита годового дохода — не более 6 672 000 гривен.

Вышеописанная сумма эквивалентна 834 минимальным зарплатам, рассчитанным по состоянию на 1 января 2025 года, и остается фиксированной до конца 12-месячного периода, независимо от возможных изменений в размере «минималки».

Превышение указанного порога обязывает предпринимателя либо перейти на третью группу единого налога (если доход не превышает 9 336 000 гривен), либо — в случае еще более высокого дохода — выбрать общую систему налогообложения (18 процентов налога на прибыль физлиц (НДФЛ) + 5 процентов военного сбора).

Также, при выходе за лимит, обязательна доплата: 15 процентов от суммы превышения. К примеру, если доход составил 7 000 000 гривен, то с «лишних» 328 000 гривен ФЛП уплатит 49 200 гривен дополнительного налога.

Основные требования к ФЛП второй группы в 2025 году:

разрешено нанимать до 10 работников по трудовым договорам;

можно сотрудничать с физлицами и другими ФЛП-единщиками, исключая бюджетные учреждения и нерезидентов;

ежемесячная ставка единого налога составляет до 20 процентов от минимальной зарплаты («минималки»), то есть до 1 600 гривен от 8 000 гривен;

единый социальный взнос (ЕСВ) — 22 процента от «минималки» (1 760 гривен/месяц);

военный сбор — 10 процентов от минималки (800 гривен/месяц).

Важно соблюдать как финансовые ограничения, так и условия хозяйственной деятельности, чтобы оставаться в рамках второй группы без штрафных санкций.

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