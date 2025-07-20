Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материалы, обнародованные в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в ночь на воскресенье, 20 июля, путинские войска снова нанесли дроновый удар по Сумщине.

Как стало известно, в результате очередного военно преступления РФ, погибла 78-летняя женщина — вражеский ударный беспилотник (БПЛА) угодил в периметр жилого сектора в одном из сел Свесской общины. Также, вследствие данного обстрела, дотла сгорели три жилых дома и несколько хозпостроек.

В ГСЧС подчеркнули — специалисты-спасатели не смогли оперативно приступить к ликвидации последствий, поскольку по месту «прилета» захватчики нанесли повторный удар.

Врочем, вопреки высокой «пожарной нагрузке» и довольно непростой ситуации с безопасностью, «чрезвычайникам» удалось локализовать и ликвидировали все очаги горения, не допустив распространения пламени на жилые дома, прилегающие к эпицентру возгорания.

Ранее мы писали о том, что захватчики продвинулись у ряда населенных пунктов Донетчины.