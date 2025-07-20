Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), «власти» Крымского полуострова, только в течение первых 6 месяцев 2025 года, обогатились на десятки миллионов долларов, проведя «национализацию», а потом и реализацию украинского имущества.

В соответствии с данными ISW, глава так называемого «Госсовета Крыма» Владимир Константинов проговорился — оккупационная администрация распродала 25 объектов недвижимости, которые были «национализированы», или скорее конфискованы у «врагов Крыма и РФ», а позднее, — распроданы. В частности, ряд подобных сделок принес бюджету захватчиков не менее 2,2 млрд рублей (около 28 млн долларов).

Военные аналитики подчеркнули — РФ использует вышеописанное изъятие/конфискацию имущества в качестве средства репрессий на временно оккупированных украинских территориях, осознанно лишая нелояльное население собственности. По данным ISW, продажа такой разновидности имущества, регулярно приносит прибыль, и, практически, является источником финансирования оккупационной администрации Крыма.

Эксперты добавили — темпы указанной «национализации» лишь ускоряются: если с 2022 по 2024 годы бюджет Крыма получил 4,8 млрд рублей (приблизительно 61 млн долларов), то только в 2025 году сумма идентичных поступлений составила почти 50 процентов от предыдущего 3-летнего периода.

Ранее мы писали о том, почему в РФ планируют запретить мессенджер WhatsApp.