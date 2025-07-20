Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания Bild, от руководителя немецкого внешнеполитического ведомства (МИД) Иоганна Вадефуля прозвучало заявление — канцлер ФРГ Фридрих Мерц отыграл важную роль в изменении позиции американского лидера Дональда Трампа касательно российского диктатора Владимира Путина.

Исходя из слов Вадефуля, ключевой фактор, заставивший США пересмотреть свою политику относительно РФ в целом, и Путина в отдельности — Мерц с самого начала дал понять Трампу, что намерен и далее поддерживать Украину. Кроме того, глава немецкого правительства сообщал — во время личной встречи с Трампом в Овальном кабинете, он очертил данную конкретную позицию по войне РФ против Украины.

Руководитель МИД ФРГ добавил: Мерц провел телефонные переговоры с Трампом, в ходе которых сказал — необходимо вмешательство и прямая помощь США в указанном вопросе.

Вадефуль резюмировал:

…Мы можем радоваться, что канцлер Германии наладил такие разумные отношения с президентом США, и что голос Берлина снова слышат в Вашингтоне.

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