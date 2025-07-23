Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «РБК-Украина», делегация Украины в период проведения переговоров с россиянами в Стамбуле намерена обсудить потенциальную встречу президента Владимира Зеленского и кремлевского тирана Владимира Путина.

Как стало известно, в эту среду, 23 июля, в Стамбуле пройдет третья фаза переговорного процесса между Украиной и Россией: делегацию нашей страны предсказуемо возглавляет секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО)/экс-министр обороны Рустем Умеров.

Исходя из слов неназванного источника, главная тема сегодняшних переговоров — встреча лидеров Украины и РФ, и именно с указанной задачей «наша делегация с этим туда приехала».

Следует отметить: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявлял — встреча Зеленского и Путина возможна лишь после согласования положений 2-сторонних меморандумов Киева и Москвы.

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