Как информирует «НБН» со ссылкой на материал и источники The Washington Post, в эту субботу, 26 июля, Александру Сырскому исполнится 60 лет, и фактически главком ВСУ достигнет пенсионного возраста, определенного законодательством Украины как граничный для несения военной службы.

Исходя из слов Сырского, он намерен и далее оставаться главкомом ВСУ, поскольку мотивирован пониманием личной роли в процессе защиты населения Украины, и понимает, что, — «должен делать больше и лучше».

Главком ВСУ добавил — ему комфортнее всего рядом с пехотными подразделениями на передовой, и его окружение ожидает, — именно на самых горячих направления фронта военачальник проведет свое 60-летие, однако:

…Это зависит от Бога и от моего президента.

Источники отмечают — главком сохранил отличную физическую форму:

…Он [Сырский] все еще может сделать 100 отжиманий без перерыва.

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