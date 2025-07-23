Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу ГУ Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в Днепропетровской области, в соответствии с пунктом 2 раздела 2 Инструкции № 449, принятой Минфином, штрафные санкции за несвоевременное перечисление единого взноса назначаются исключительно контролирующим органом.

В случае нарушения, зафиксированного до января 2015 года, размер штрафа составляет 10 процентов от суммы задолженности. Если просрочка произошла после указанной даты — санкция увеличивается до 20 процентов.

Решение о применении финансовых санкций и начислении пени выносится исключительно уполномоченным должностным лицом ГНС. Для этого используются данные актов документальных проверок, а также сведения, закрепленные в информационных системах контролирующего органа. Расчет осуществляется на основании формы, установленной приложением к Инструкции № 449.

Если неуплата или просрочка указанного сбора происходит одновременно с выплатой дохода, облагаемого единым взносом, применяется отдельная санкция в размере 10 процентов от суммы нарушения. В таком случае составляется решение по форме, указанной в приложении 15 к нормативному документу.

«Фискалы» подчеркивают — самостоятельно рассчитывать и перечислять штрафы запрещено. Ответственность за принятие соответствующих решений возложена на налоговые органы. При этом у плательщика есть возможность подать официальные возражения к результатам проверки. В таком случае окончательное решение будет принято в течение 10-дневного рабочего периода с момента получения акта, с учетом поданных возражений и заключения по ним.

Ранее мы писали о правилах налогообложения ФЛП второй группы в 2025 году.