Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал проекта EastFruit, ключевой фактор, повлиявший на рынок, — благоприятные погодные условия, которые позволили ускорить темпы уборочной кампании в большинстве регионов страны. Результатом стало ощутимое увеличение объемов свежего картофеля на рынке, что привело к снижению стоимости.

На сегодняшний день аграрии реализуют продукцию по цене от 11 до 18 гривен за килограмм, что на 10 процентов ниже по сравнению с предыдущей неделей. Специалисты подчеркивают, что падение стоимости корнеплода носит сезонный характер: как только массово стартует сбор урожая, объем предложений начинает резко расти, а качество первой волны продукции зачастую оставляет желать лучшего, что дополнительно снижает ценовую планку.

Для сравнения, во второй половине июля 2024 года стоимость картофеля была ниже текущей примерно на 23 процента. Тем не менее, эксперты не исключают, что и в этом сезоне тренд на удешевление может продолжиться. Причиной может стать дальнейшее наращивание поставок и переизбыток предложения на фоне относительно низкого покупательского спроса.

В розничных сетях ценовая ситуация несколько отличается. В популярных супермаркетах страны стоимость картофеля составляет:

в «Сильпо» — 19,5 гривны/килограмм;

в АТБ — 17,95 гривны/килограмм.

Таким образом, рынок находится в фазе активных ценовых корректировок, и производителям, и покупателям стоит следить за развитием ситуации, чтобы своевременно принимать решения.

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