Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «24-Канала», по мнению политического эксперта/доктора философии Андрея Городницкого, единственным действенным рычагом давления на Пекин с целью сократить его поддержку Москвы, может стать возвращение масштабных западных инвестиций в экономику Китая — сейчас приток таких вложений сократился до 16 млрд долларов, в то время как ранее он достигал почти 300 млрд.

В частности, сейчас КНР удерживает около 30 процентов мирового экспорта и остается важнейшим торговым партнером для США, Евросоюза и Украины. С такой позицией в глобальной экономике Пекин чувствует себя уверенно, и может позволить себе продолжать расширять сотрудничество с Москвой без ощутимых рисков для собственного благосостояния.

Эксперт полагает — Китай намеренно демонстрирует силу, стараясь укрепить образ государства, способного диктовать условия на международной арене, и по-прежнему активно продвигает свою продукцию на рынки, не видя необходимости пересматривать отношения с Россией.

Городницкий подчеркнул — усиление дипломатического давления на КНР не возымеет эффекта, если не будет подкреплено экономическими стимулами: чтобы изменить позицию Пекина, Вашингтон должен предложить четкий и убедительный план возвращения на прежний уровень капиталовложений или хотя бы очертить стратегию такого роста.

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