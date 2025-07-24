Как пишет «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), государство-террорист РФ использует протестные акции в нашей стране в качестве инструмента информационного давления, стремясь подорвать легитимность украинской власти в глазах западных партнеров.

Эксперты проанализировали реакцию Москвы на недавние политические события в Украине, и сделали обоснованный вывод — Кремль интерпретирует эти протесты как якобы антивоенные, и направленные против Зеленского, чтобы убедить страны Запада в начале политического кризиса и отсутствия единства внутри Украины. Такая риторика, по мнению аналитиков ISW, имеет целью ослабить международную поддержку Киева и убедить партнеров сократить военную и финансовую помощь.

Кроме того, российские медиа и официальные лица, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, активно распространяют обвинения в адрес украинской власти — от хищения западной помощи до якобы полного контроля над местными СМИ. Однако, эти утверждения не имеют под собой фактической базы: большая часть помощи расходуется на территории США и ЕС — на обучение, логистику, разведку и техническое сопровождение, а не напрямую передается украинским структурам.

В ISW акцентировали: РФ сознательно искажает характер внутриполитических процессов в Украине, чтобы деморализовать партнеров на фоне «утомления от войны», чтобы выиграть время на фронте за счет ослабления поддержки Киева.

Ранее мы писали о том, что Залужный скептически оценивал возможности миротворцев, которых могут отправить в Украину.