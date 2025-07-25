Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от экс-командующего сил США в Европе генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса прозвучало заявление — Кремль старается не допустить всеобщей мобилизации, в особенности, — в мегаполисах.

Исходя из слов Ходжеса, руководство РФ намерено и дальше предлагать огромные денежные премии/поощрения населению за вступление во «вторую армию мира», стремясь компенсировать колоссальные потери в Украине.

Если все же Кремль решится на проведение расширенной мобилизационной кампании, такие действия отрицательно повлияют на численность «рабочей силы» и минимизируют потенциал промышленности.

Кроме того, РФ рассчитывает на то, что Северная Корея пришлет еще, как минимум, еще 30 000 своих переподготовленных солдат для участия в войне против Украины.

Экс-военный уверен — российская верхушка прямо заинтересована в том, чтобы избежать всеобщей мобилизации в Москве или Санкт-Петербурге, так как это спровоцирует возмущение в местном социуме.

Ранее мы писали о том, что в ISW сообщали о резком обострении ситуации на Покровском направлении.