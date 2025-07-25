Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Telegraph, в Украину из Германии уже прибыла первая из обещанных дополнительных ЗРК Patriot, а также груз с ракетами-перехватчиками.

Предполагается, что такая оперативность поставок вызвана тем, что глава Белого дома Дональд Трамп планирует выделить Украине 10 млрд долларов финпомощи, и одновременно пригрозил наложением ужесточенных торговых пошлин на государство-террорист и страны, закупающие росссийские энергоносители.

Кроме того, Пентагон и Белый дом, вероятно, сделали подобный шаг, стремясь убедить страны Европы рискнуть, и отправить Украины оставшиеся запасы оружия/боеприпасов, и ожидать, пока США пополнят арсеналы ЕС.

Впрочем, в The Telegraph отметили — некоторые страны не предпримут действий, идентичных Германии, так как их ЗРК Patriot не заменят американскими системами до начала 2026 года.

Ранее мы писали о том, что Украина нанесла удар по месту базирования оккупантов в Донецке.