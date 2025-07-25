Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт ГУ Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в Запорожской области, ФЛП, ведущие деятельность в рамках упрощенной системы налогообложения (первая и вторая группы), в ряде случаев могут быть освобождены от обязательства платить военный сбор.

В частности, речь идет о тех физлицах-предпринимателях, которые не имеют наемных работников. В соответствии с подпунктом 1.13 пункта 16.1 подраздела 10 раздела 20 «Переходные положения», внесенного в «Налоговый кодекс Украины» (НКУ), такие плательщики единого налога могут не отчислять военный сбор за один календарный месяц отпуска. Кроме того, ФЛП идентично освобождаются от военного сбора на период действия больничного, если болезнь длится 30 и более календарных дней и подтверждена медицинскими документами из Электронного госреестра листков нетрудоспособности.

Для получения освобождения предприниматель должен подать заявление в произвольной форме с указанием продолжительности отпуска/болезни (в это ситуации следует приложить выписку из указанного госреестра). Это предусмотрено подпунктом 298.3.2 пункта 298.3 статьи 298 НКУ.

Таким образом, при соблюдении всех условий, ФЛП могут на законных основаниях не платить военный сбор за отдельные периоды, что особенно актуально в случае длительной болезни/запланированного отпуска.

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