Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Axios, в администрации президента США Дональда Трампа резко высказались о планах французского лидера Эммануэля Макрона, касающихся признания Палестинского государства.

Исходя из слов госсекретаря США Марко Рубио, данное решение является безответственным и лишь поможет продвигать пропаганду группировки ХАМАС, тем самым не допустив прихода мира в Ближневосточный регион. В частности, намерения Макрона — «пощечина жертвам событий 7 октября» (в этот день экстремисты-исламисты вторглись в Израиль, и с этого момента началось эскалация ситуации в Газе).

По мнению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, формирование Палестинского государства в таких нестабильных условиях окажется «стартовой площадкой» для уничтожения его страны, и не предусматривает «жизнь в мире» рядом с Газой.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац добавил — планы Макрона только вознаградят «убийц и насильников из ХАМАСа», а также подтолкнут прочие страны Европы, включая Великобританию, к осуществлению схожих шагов, одновременно усилив дипломатическое давление на Иерусалим для прекращения войны в Газе.

Ранее мы писали о том, благодаря кому Трамп изменил отношение к Украине.