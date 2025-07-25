Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт Министерства финансов США, под новые ограничения попали структуры и лица, осуществлявшие финансовые операции в обход уже действующих международных санкций (введены, в том числе, и ООН) в интересах КНДР.

В частности, новые американские санкции затронут компанию Korea Sobaeksu Trading Company, а также ее сотрудников: Ким Се Уна, Джо Кьонга Хуна и Мьонга Чол Мина. По информации американских властей, указанные лица были вовлечены в схемы, направленные на финансирование программ КНДР по разработке вооружений. Для этого использовались подставные фирмы и фиктивные транзакции, а также привлекались IT-специалисты, действовавшие за пределами Северной Кореи.

Представитель Минфина США Брэдли Смит подчеркнул, что правительство Северной Кореи систематически прибегает к задействованию сложных схемы с участием фальшивых компаний и доверенных агентов, чтобы обеспечить финансирование своей ядерной и ракетной программ.

Одновременно Министерство юстиции США предъявило обвинения 7 гражданам КНДР за участие в нарушении санкционного режима, а Госдепартамент предложил награду от 0,5 млн до 7 млн долларов за сведения, которые помогут задержать обвиняемых.

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