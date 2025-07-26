Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт «Центра экономической стратегии» (ЦЭС), специалисты ожидают постепенное ослабление гривны к декабрю, но дать уверенный прогноз на следующий год пока сложно — многое зависит от внешнего финансирования Украины.

Исходя из расчетов независимых/неправительственных экономистов, медианный курс в течение оставшихся месяцев составит около 42,1 гривны/доллар в среднем, и 43,2 гривны/доллар к концу года — рост составит, примерно, 3 процента. В 2026 году идентичный показатель, согласно оцениванию аналитиков, может достичь 44,1 гривны/доллар, а к декабрю — 45,4 гривны/доллар.

По мнению эксперта «Киевской школы экономики» Дмитрия Круковца, варьирование прогнозов на 2026 год остается высоким из-за неопределенности с объемами международной финподдержки Украины. При нехватке внешнего финансирования, возможности НБУ по удержанию курса будут ограничены, и:

…Будет ли курс 44 гривны, или 45 гривен, или 46 гривен, — вопрос остается открытым.

Фото — facebook.com/cesukraine

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