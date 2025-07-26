Как информирует «НБН» со ссылкой на материалы и сведения, размещенные в Telegram-профиле Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), сегодня ночью «вторая армия мира» на протяжении 3 часов беспощадно и цинично обстреливала Харьков и прилегающие районы региона — оккупанты сбрасывали управляемые авиабомбы (КАБы), а также запускали ракеты и ударные беспилотники.

Как стало известно, на территории Киевского района Харькова, из-за вражеских обстрелов возникли масштабные пожары в периметре промышленного предприятия, а взрывная волна — повредила несколько многоэтажек. Кроме того, после прибытия специалистов-спасателей на место «прилета», путинские войска цинично нанесли повторный удар.

В соответствии с предварительной информацией, вследствие этого военного преступления «освободителей», пострадали 5 человек, из которых 3 — «чрезвычайники». Также, выведены их строя 3 пожарно-спасательных автомобиля. Впрочем, вопреки опасности, пожарным удалось вывести людей (6 человек, включая 2 детей) из-под обстрелов, препроводив гражданских их в укрытие.

В городе Змиев (Чугуевский район Харьковщины), в результате обстрелов горели производственные и складские здания на гражданском предприятии и возникли пожары в частном секторе. В указанном районе пострадали 3 человека.

Ранее мы писали о том, что Украина получила от Германии первый из дополнительных ЗРК Patriot.