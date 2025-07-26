Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица», путинские войска намерены масштабировать наступление на Новопавловском направлении, вопреки колоссальным потерям в личном составе и бронетехнике.

Как утверждают военные, на Новопавловском направлении российско-оккупационная армия сконцентрировала атакующие усилия под Зеленым Гаем, Александроградом, Воскресенкой, Темировкой и Камышевахой.

В ОСГВ «Хортица» подчеркнули — в районе вышеуказанных населенных пунктов, прилегающих к территориям Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, не прекращаются ожесточенные бои с захватчиками, — именно вдоль данных фронтовых участков, армия Путина, не считаясь с потерями, намеревается перейти к новой фазе наступления.

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что в DeepState раскрывали оперативную цель оккупантов в западной части Запорожской области.