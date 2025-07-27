Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, по данным южнокорейских разведслужб, КНДР может перебросить дополнительных солдат для поддержки армии Путина уже в июле или августе 2025 года — подобные шаги свидетельствуют об очередном этапе сближения двух диктаторских режимов.

Как полагают аналитики, действия Пхеньяна будут синхронизированы с возможным расширением наступательной кампании «второй армии мира» в Украине, к которому, предположительно, Кремль готовится во второй половине лета. Массовая переброска северокорейских военнослужащих может совпасть с новым витком наступательных действий на украинском фронте.

В Северной Корее, по данным южнокорейской разведки, уже начата новая волна мобилизации, что, судя по всему, связано с подготовкой к отправке бойцов за границу, в РФ. Отдельное внимание эксперты уделяют визиту представителя Совбеза РФ в Пхеньян, состоявшемуся в мае: он расценивается как ключевой элемент в цепочке координации между странами.

Кроме «живой силы», Северная Корея продолжает снабжать Россию оружием/боеприпасами — речь идет о поставках артиллерийских снарядов, ракет и другой боевой номенклатуры. Взамен Москва предоставляет Пхеньяну передовые технологии в области ракетного и спутникового оборудования, что способствует развитию северокорейской военной и космической программ.

Такое сотрудничество стало возможным после подписания в июне 2024 года договора о взаимной обороне, закрепленного на встрече кремлевского тирана Владимира Путина и его коллеги Ким Чен Ына на космодроме «Восточный»: документ фактически узаконил военную интеграцию РФ и КНДР и обозначил курс на долгосрочный альянс для противостояния Западу.

Ранее мы писали о том, по каким причинам РФ затягивает встречу Путина и Зеленского.