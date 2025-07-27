Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу ГУ Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в Херсонской области, Автономной Республике Крым и Севастополе, вышеописанное правило распространяется и на те случаи, когда средства зачисляются не на предпринимательский, а на личный банковский счет, открытый для собственных нужд.

В частности, если за реализованные товары/выполненные работы/оказанные услуги деньги поступают на текущий счет, не предназначенный для ведения предпринимательской деятельности, такие средства должны быть отражены:

в налоговом учете доходов (для ФЛП, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость/НДС) или в идентичном документе, учитывающем доходы и расходы (для тех, кто зарегистрирован плательщиком НДС);

в налоговой декларации ФЛП-плательщика единого налога, за тот отчетный (налоговый) период, в котором поступление средств фактически состоялось.

Также, нормами действующего законодательства запрещено использовать личные счета физлица для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Это касается всех ФЛП на едином налоге 1-3 групп. Для ведения бизнеса необходимо открыть предпринимательский счет, позволяющий обеспечивать прозрачность финопераций и корректное налоговое администрирование.

Ранее мы писали о том, необходимо ли ФЛП уплачивать военный сбор во время отпуска или больничного.