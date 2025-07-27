Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», от члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки/нардепа Федора Вениславского прозвучало пояснение — вышеописанный вопрос уже поднимался на одном из недавних заседаний: по итогам обсуждения Кабмину рекомендовали разработать алгоритмы действий в случае атак дронами-камикадзе типа «Шахед».

Исходя из слов Вениславского, существует риск использования противником украинской мобильной инфраструктуры для корректировки координат и повышения точности ударов. Именно по этой причине инициатива возможного ограничения работы мобильной связи в зонах риска рассматривается с технической и правовой сторон.

Нардеп подчеркнул — этот вопрос потребует всесторонней проработки, включая участие представителей силовых структур, исполнительной власти и технических специалистов. Среди предложенных идей — точечное блокирование SIM-карт, предположительно задействованных вражеской агентурой. Однако, по мнению ряда специалистов, подобный подход может оказаться неэффективным, так как SIM-карты могут быть подключены дистанционно и использоваться однократно, до их деактивации.

Вениславский добавил, что предварительно следует понять, возможно ли технически определить и «отсечь» от Сети именно те SIM-карты, которые использует противник, и, если это не удастся, может рассматриваться вариант локального/временного отключения мобильной связи вдоль маршрутов полета вражеских БПЛА.

Народный избранник резюмировал — финальное решение будет зависеть от результатов технической экспертизы и предложений, которые представит правительство. Только после этого, в случае необходимости, Верховная Рала сможет рассмотреть соответствующую законодательную инициативу.

Ранее мы писали о том, что в ISW перечисляли признаки подготовки Россией новых масштабных атак на Украину.