Как информирует «НБН» со ссылкой на данные, размещенные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, российско-оккупационная армия добилась некоторых «успехов» у пяти населенных пунктов в нескольких регионах Украины.

В частности, изучив актуальные карты боевых действий на передовой в Украине, опубликованных DeepState, можно сделать выводы — «вторая армия мира» смогла прорваться сквозь оборонительную линию ВСУ, и, в итоге, продвинулась:

под Разино (село Гродовской поселковой общины в Покровском районе Донецкой области);

под Темировкой (село Гуляйпольской городской общины в Пологовском районе Запорожской области);

под Малиевкой (село Синельниковского района в Днепропетровской области);

под Александроградом (село Комарской сельской общины в Волновахском районе Донецкой области);

под Яблуновкой (село Ильиновской сельской общины в Краматорском районе Донецкой области).

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что командир «Волков Да Винчи» Филимонов высказывался о попытке ФСБ убить его.