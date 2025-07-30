Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Politico, дело касается обсуждений в рамках инициативы ReArm Europe и Европейского механизма содействия безопасности.

В частности, предусматривается предоставление льготных кредитов на общую сумму до 150 млрд евро: данные средства можно будет использовать как для военной помощи Киеву, так и для модернизации национальных армий стран-участниц ЕС. По условиям схемы, кредиты оформляются на срок до 45 лет с возможностью авансового финансирования до 15 процентов.

Интерес к участию в вышеописанной программе уже проявили Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва. Франция, по имеющимся сведениям, также склоняется к участию. Однако, Германия, Швеция и Нидерланды отказываются от заимствований в рамках данной инициативы.

Кроме того, страны, которые не будут брать кредиты, смогут присоединиться к коллективным закупкам для получения вооружения на более выгодных условиях. Впрочем, государства с уже высоким уровнем госдолга и дефицитом бюджета (например, Италия и Австрия), выражают сомнения и осторожность, опасаясь увеличения нагрузки на свою экономику.

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