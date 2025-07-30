Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт ГУ Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в Полтавской области, для получения вышеописанной льготы следует до 31 декабря 2025 года включительно подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, приложив форму Ф-3 и подтверждающие документы, удостоверяющие понесенные в течение 2024 года расходы.

В ГНС уточнили — отправить надлежащие данные можно дистанционно через раздел «Услуги» в приложении «Моя налоговая». Алгоритм подачи следующий:

в меню выбрать функцию «Подать декларацию об имущественном состоянии и доходах»;

указать сумму расходов по соответствующей категории;

внести банковские реквизиты (часть информации система подтянет автоматически);

прикрепить подтверждающие документы в электронном виде (принимаются PDF-файлы или фотографии);

заверить декларацию с помощью электронной подписи и отправить.

В ГНС добавили: подача декларации с целью получения налоговой скидки возможна только в течение календарного года, следующего за отчетным. Поэтому гражданам, рассчитывающим на возврат части уплаченного налога, важно не пропустить крайний срок — 31 декабря 2025 года.

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