Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Politico, от пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюс прозвучало заявление — предложение Стармера, касающееся признания Палестинского государство, в действительности лишь поможет группировке ХАМАС, но не принесет мира на Ближний Восток.

Исходя из слов Брюс, признание Палестины даст «одной группе надежду», и одновременно станет стимулом для экстремистом-исламистов ХАМАСа отказаться от сотрудничества по дипломатическим каналам. Кроме того, данное спорное решение будет пощечиной жертвам 7 октября, тем самым вознаградив ХАМАС за вторжение в Израиль.

Впрочем, Стармер указывал на необходимость разоружения ХАМАС и освобождения всех заложников, но боевики подтвердили готовность выполнить данные условия.

При этом, глава Белого дома Дональд Трамп заявлял — на встрече со Стармером в Шотландии не обсуждалась палестинская государственность, и администрация США «не имеет никакого мнения» по этому поводу.

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