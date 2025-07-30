Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), в период с 2016 по 2025 годы, в рамках расследований, специалисты данных ведомств вынесли подозрения 71 народному избраннику (как действующим, так и экс).

В частности, из указанного числа, 42 фигуранта получили подозрение в период с 2022 по 2025 годы — 31 правонарушитель являлся парламентарием 9 созыва Верховной Рады.

В НАБУ уточнили — наиболее распространенными нарушениями среди депутатов стали:

присвоение или растрата имущества (статья 191 «УК Украины») — 17 эпизодов;

злоупотребление служебными полномочиями (статья 364 «УК Украины») — 14 случаев;

недостоверное декларирование активов (статья 366-2 «УК Украины») — 15 дел;

получение взятки (статья 368 «УК Украины») — 4 эпизода;

незаконное обогащение (статья 368-5 «УК Украины») — 3 случая.

Ранее мы писали о том, какие страны ЕС намерены взять кредиты у Брюсселя для финансирования ВСУ.