Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное спикером Военно-морских сил ВСУ Дмитрием Плетенчуком в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», на протяжении минувшего квартала, не исключая июль, РФ ограниченно применяет свои морские носители.

Исходя из слов Плетенчука, вражеские корабли выходят на боевое дежурства не чаще одного раза в месяц, не так интенсивно, как фиксировалось ранее. Предполагается, что россияне столкнулись с некоторыми сложностями, негативно влияющими на стабильность эксплуатации корабельно-катерного состава в водах Азово-Черноморского региона.

Спикер ВМС ВСУ добавил, ухудшение ситуации для государства-террориста обуславливается вынужденным оставлением морпортов базирования в бухтах Севастополя. В результате, оккупанты не в состоянии обеспечивать перманентное присутствие в Черном море, и полагаются лишь на малые боевые плавсредства (катера).

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