Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Reuters, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии еще на минувшей неделе приостановили закупки российской нефти.

Как стало известно, ключевые причины вышеописанного отказа от партнерства с государством-террористом — резкое сокращение скидок со стороны поставщиков из РФ и сигналы Вашингтона о последствиях дальнейшего сотрудничества с Москвой.

В соответствии с данными источников, сразу несколько индийских НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы), включая Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum и Mangalore Refinery, не подали ни одной новой заявки на поставки нефти из России за последнюю неделю. При этом, указанные предприятия ранее со стабильной регулярностью закупали российское сырье, но сейчас решили активно поискать альтернативные варианты.

В качестве замены российским энергоресурсам, в Индии рассматривают поставки нефти с Ближневосточного и Западноафриканского направлений. В частности, повышенным спросом пользуется сорт Abu Dhabi Murban, который способен частично заменить «черное золото» из РФ на внутреннем рынке.

Отметим, что Индия занимает третье место в мире по объему импорта нефти, и остается крупнейшим покупателем российской нефти с начала полномасштабного вторжения армии Путина в Украину.

Ранее мы писали о том, что в Иране перечислили главные требования к США для возобновления ядерных переговоров.