Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ГУ Нацполиции Киева, экспертиза показала — все биологические следы, изъятые с места вышеописанного происшествия, принадлежат исключительно пострадавшему.

Исходя из слов самой жертвы, неизвестный подошел к нему и ударил ножом. В результате инцидента 69-летний журналист (предположительно, Юрий Макаров) получил колото-резаное ранение в районе ребер и повреждение кисти. Пострадавшего экстренно госпитализировали, а сотрудники Нацполиции оперативно начали следственные мероприятия.

По факту указанного инцидента было открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 «УК Украины» (относительно умышленного тяжкого телесного повреждения). Следственно-оперативная группа проверила все доступные записи с камер видеонаблюдения, опросила множество возможных свидетелей и провела надлежащий эксперимент, установив: в момент ранения, рядом с журналистом не находилось посторонних лиц.

Также, на месте происшествия обнаружены нож и чехол, которые направили на криминалистическую экспертизу. Согласно результатам анализа, на найденных предметах присутствуют только ДНК-образцы пострадавшего, что свидетельствует о самостоятельном нанесении повреждений.

Кроме того, мужчина прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу, и, по мнению специалистов, на момент инцидента жерналист находился в состоянии острой стрессовой реакции, что могло спровоцировать неадекватность поведения. При этом, пострадавший согласился с выводами экспертов.

На данный момент, уголовное дело закрыто после выяснения всех обстоятельств.

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