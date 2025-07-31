Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Financial Times, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи озвучил официальную позицию Тегерана.

Исходя из слов Аракчи, США обязаны компенсировать ущерб, причиненный авиаударами по иранской инфраструктуре, связанной с ядерной программой, если Вашингтон намерен вернуться за стол переговоров.

Иранский функционер отметил, что во время и после 12-дневного военного конфликта, он поддерживал контакт со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. В ходе переписки дипломат дал понять: для выхода из затянувшегося противостояния необходим компромисс, приемлемый для обеих сторон.

Кроме того, Аракчи подчеркнул — окно для переговоров узкое, но оно остается открытым. Но для перехода к новому этапу обсждений, следует убедить руководство Ирана в том, что американская сторона настроена серьезно и готова к честному, взаимовыгодному соглашению, предусматривающему выплату компенсаций Тегерану.

Ранее мы писали о том, как в Госдепе США отреагировали на призыв Стармера признать Палестину государством.