Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала «Мы-Украина», от председателя ВРУ (Верховная Рада Украины) Руслана Стефанчука прозвучало заявление — поднятия существующих налогов пока не прогнозируется.

Исходя из слов Стефанчука, в Раду не поступало новых инициатив, касающихся внесений изменений в налоговое законодательство. Единственное исключение — уже принятое решение о повышении размера военного сбора (с 1,5 процента до 5 процентов), который напрямую идет на финансирование нужд ВСУ.

Напомним, сейчас с официальной зарплаты в Украине удерживаются три основных обязательных платежа:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18 процентов;

военный сбор — 5 процентов;

единый социальный взнос (ЕСВ) — 22 процента (начисляется на фонд оплаты труда).

Однако, Кабмин готовит увеличения фискальной нагрузки на население за счет расширения базы налогообложения: речь идет о контроле за доходами через цифровые платформы.

Ожидается, что надлежащие структуры получат дополнительные полномочия для внесудебного доступа к информации о денежных поступлениях на банковские счета. Также операторы онлайн-платформ и участники международного обмена данными будут обязаны передавать сведения о доходах пользователей в органы ГНС (Государственная налоговая служба).

Кроме того, для физлиц, реализующих товары через сервисы вроде OLX и подобных, готовится отдельная система налогообложения.

Ранее мы писали о том, как получить налоговую скидку в приложении «Моя налоговая».