Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минобороны Германии, от главы этого ведомства Бориса Писториуса прозвучало заявление — в течение ближайших дней, Бундесвер (ВС ФРГ) передаст Украине две пусковые установки ЗРК Patriot в рамках вышеописанных договоренностей с администрацией США.

Как стало известно, взамен этой поставки, Пентагон оперативно отправит в Германию идентичное количество систем ПВО/ПРО Patriot последнего поколения.

Исходя из обнадеживающих слов Писториуса, позднее Германия предоставит Украине новые компоненты ЗРК Patriot, что свидетельствует — Берлин остается самым сильным сторонником Киева в сфере усиления противовоздушной обороны.

Кроме того, руководитель отечественного оборонного ведомства Денис Шмыгаль уже подтвердил указанную информацию, добавив — на протяжении последующих 2-3 месяцев, Украине будут переданы и прочие составляющие данных систем ПВО.

Ранее наш информационный портал писал о том, сколько ракет, КАБов и «Шахедов» оккупанты выпустили по Украине в июле.