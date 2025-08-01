Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале Воздушных силах ВСУ, ПВО нашей страны, за месяц ликвидировано 6 262 воздушных средства поражения, запущенных государством-террористом.

В соответствии с опубликованными данными, «приземлены»:

65 ракет Х-101 и Х-55СМ;

19 баллистических «Искандеров-М» и KN-23;

4 ракеты морского базирования «Калибр»;

9 управляемых авиаракет Х-59 и Х-69;

20 «Искандеров-К»;

2 990 ударных БПЛА «Шахед»;

912 разведывательных БПЛА;

2 243 дрона прочих моделей.

Отдельно в командовании Воздушных сил подчеркнули — авиация Сил обороны Украины в июле ликвидировала 1 012 целей, а также нанесла удары по пунктам управления, складам снабжения и зонам концентрации личного состава и техники «второй армии мира».

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