Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале Воздушных силах ВСУ, ПВО нашей страны, за месяц ликвидировано 6 262 воздушных средства поражения, запущенных государством-террористом.
В соответствии с опубликованными данными, «приземлены»:
- 65 ракет Х-101 и Х-55СМ;
- 19 баллистических «Искандеров-М» и KN-23;
- 4 ракеты морского базирования «Калибр»;
- 9 управляемых авиаракет Х-59 и Х-69;
- 20 «Искандеров-К»;
- 2 990 ударных БПЛА «Шахед»;
- 912 разведывательных БПЛА;
- 2 243 дрона прочих моделей.
Отдельно в командовании Воздушных сил подчеркнули — авиация Сил обороны Украины в июле ликвидировала 1 012 целей, а также нанесла удары по пунктам управления, складам снабжения и зонам концентрации личного состава и техники «второй армии мира».
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