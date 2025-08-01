Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания The Economist, по мнению начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) Франции генерала Тьерри Буркхарда, через 5 лет, к 2030 году, государство-террорист, вероятно, будет представлять «реальную угрозу» для европейских стран.

Исходя из слов Буркхарда, армия Путина потенциально способна дольше выживать в бою — за счет численного преимущества, выносливости и накопленного опыта (на передовой в Украине), что сделает противника труднопредсказуемым и устойчивым.

Генерал уверен — США сохранят военное присутствие на европейском континенте, подчеркнув важность стратегического взаимодействия между Вашингтоном, Парижем, Берлином и Лондоном, поскольку лишь такой союз окажется ключевым элементом безопасности внутри НАТО.

Военный отметил — странам Европы необходимо срочно приспособиться к новому формату ведения боевых действий. При таком сценарии, особую роль сыграют современные вооружения, в частности, дальнобойные ракеты SCALP. Впрочем, из-за высокой стоимости данных боеприпасов, следует дополнить этот тип средств поражения недорогими снарядами для истощения вражеских сил.

Буркхард также указал на необходимость пересмотра подходов к управлению и боевому координированию армий Европы: настоящие преимущества получат войска, сумевшие объединить использование дронов в небе, на суше и на воде.

Ранее мы писали о том, что Сенат США поддержал предоставление Украине военной помощи на почти $1 млрд.