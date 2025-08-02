Как пишет «НБН» со ссылкой на официальный YouTube-канал The White House, американский лидер Дональд Трамп прокомментировал вышеописанную риторику Медведева, подчеркнув — США полностью подготовлены к любому развитию событий, включая потенциальное ядерное столкновение с РФ.

В частности, Трамп проинформировал, что в ответ на «неприемлемые» угрозы бывшего президента страны-агрессора Медведева, отдал распоряжение о переброске стратегических атомных подлодок ВМС США к «соответствующим регионам», поскольку возникла прямая необходимость обеспечить защиту национальной безопасности Соединенных Штатов.

Таким образом, отреагировав на сообщение Медведева, глава Белого дома фактически подтвердил готовность США к эскалации, в том числе, в рамках сценария, предусматривающего применение оружия массового поражения:

…Когда кто-то говорит о ядерном оружии, мы должны быть готовы к этому, и мы полностью готовы.

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