Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Генштаба ВСУ, в ночь на субботу, 2 августа, украинская армия нанесла серию результативных ударов по подтвержденным целям в РФ — данные предприятия снабжают путинские войска, вторгшиеся в наше государстве.

Указанные несколько атак стали ответом на недавний масштабный российский террор, в результате которого убиты десятки и ранены сотни гражданских украинцев.

В частности, Силы обороны Украины попали в два предприятия энергоотрасли государства-террориста — речь идет о Рязанском и Новокуйбышевском нефтеперерабатывающих заводах. Также, отечественные дроны-камикадзе успешно атаковали базу, на которой складировались горюче-смазочные материалы — дело касается «Анны-Нефтепродукт» в Воронежской области.

Помимо этого, защитникам удалось идентично поразить предприятие АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор»», специализирующееся на изготовлении защищенных телекоммуникационных систем, криптографических комплексов связи и микроэлектроники для военной техники.

В Генштабе ВСУ уточнили — зафиксированы многочисленные взрывы и масштабные возгорания в периметре вышеописанных объектов.

Ранее мы писали о том, что США и НАТО обновят алгоритм снабжения оружием Украины.