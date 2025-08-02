Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материалы, размещенные в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), более 24 часов не прекращалась ликвидация обширного возгорания, вызванного атакой государства-террориста на Белоцерковский район (Киевская область).

Как стало известно, вследствие очередного военного преступления, сознательно совершенного путинскими войсками, загорелись постройки в периметре промышленного объекта, расположенного в городе Белая Церковь: огнем была охвачена площадь в 10 000 квадратных метров. Процесс ликвидации непрерывно продолжался более суток. В частности, только в 5 часов 50 минут субботнего утра, «чрезвычайники» смогли полностью потушить пламя.

К ликвидации последствий привлекалось 106 специалистов-спасателей и 34 единицы соответствующей техники ГСЧС.

Следует отметить, что сотрудникам ГСЧС пришлось работать в предельно непростых условиях — для локализации огня применялась специализированная техника, роботизированные комплексы и прокладывались коммуникации к резервным источникам воды, чтобы минимизировать возможность распространения пожара.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных силах называли количество российских ракет и БПЛА, сбитых в течение июля.