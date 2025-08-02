Как пишет «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале Полиции Винницкой области, на текущий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства, приведшие к конфликту граждан и сотрудников ТЦК/СП.

В частности, согласно предварительной информации, работники ТЦК/СП в период проведения мероприятий в Виннице, направленных на оповещение граждан о правилах мобилизации, обнаружили и задержали мужчину, находящегося в розыске за уклонение от несения службы в ВСУ.

Несколько позднее, группа людей (включая представителей неуказанной общественной организации), прибыла к месту временного размещения ТЦК/СП (судя по всему, речь идет о стадионе), где потребовала отпустить мужчину, вступив в перепалку с военными.

В Нацполиции утверждают — к стадиону подошли не менее 80 человек, и выломали ворота данного объекта, попытавшись прорваться внутрь. Правоохранители применили против активистов соответствующие полицейские контрмеры (распылили перцовый газ на толпу), стремясь оттеснить недовольных за территорию объекта.

Сейчас полицейские продолжают проводить надлежащую проверку, обеспечивая охрану общественного порядка возле здания.

Отметим, что около 5 часов утра этой субботы, военнообязанных мужчин, находившихся на территории стадиона, начали вывозить в неизвестном направлении.

Ранее мы писали о том, что в Минюсте называли количество осужденных украинцев, мобилизованных в ВСУ.