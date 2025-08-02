Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица», на Покровском направлении «вторая армия мира» пытается блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию (Донетчина) с флангов.

Как стало известно, в периметре Покровско-Мирноградской агломерации, российско-оккупационные войска стремятся осуществить прорыв, и охватить данный фронтовой участок с восточного и южного направлений.

В частности, фиксируется активизация вражеских наступательных действий рядом с Родинским, Новоекономическим, Мирноградом, Лисовкой и Зверево. Также, бойцы Сил обороны нашей страны успешно отразили штурмы «освободителей» под Удачным, Филией и Молодецким.

Кроме того, по направлению к Покровску, российские захватчики проводят интенсивные разведывательные мероприятия, чтобы очертить маршруты, позволяющие осуществить скрытое перемещение. Впрочем, защитники эффективно обнаруживают вражеских диверсантов, и уничтожают россиян, не давая оккупантам выполнить поставленные задачи.

Фото — deepstatemap.live

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