Как информирует «НБН» со ссылкой на фотоматериал и сведения, размещенные в официальном Telegram-профиле Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), сегодня ночью «вторая армия мира» целенаправленно осуществила очередной массированный дроновый удар по населенным пунктам Харьковской области.

Вследствие указанной дроновой атаки, на территории Чугуева по различным адресам горели: частная хозпостройка и конструктивные элементы дома, разрушенного взрывом. Суммарно в этом городе пострадали 3 гражданских лица.

В Балаклее вражеские удары угодили в 2 локации:

в периметре первой — горели 8 частных домовладений на общей площади 1 квадратный километр;

в периметре второй — вспыхнула сухая трава на площади в 1,5 квадратного километра.

Лишь благодаря оперативным действиям «чрезвычайников» удалось спасти 4 человек, включая ребенка.

Кроме того, в результате повторной циничной атаки РФ на места «прилетов», повреждены 2 пожарных спецавтомобиля, но спасатели — не пострадали.

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее мы писали о том, что накануне Генштаб ВСУ подтверждал успешность ударов по ряду важных предприятий на территории РФ.