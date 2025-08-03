Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минобороны Украины, в мобильном госприложении «Резерв+» началось бета-тестирование функции онлайн-оплаты штрафа за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК/СП) после получения письма-уведомления (повестки).

Новая опция избавляет от необходимости посещать ТЦК/СП лично, экономит время и помогает быстрее закрыть административное дело. Приоритет отдается тем военнообязанным, кто уже получил административное взыскание по соответствующей статье «Кодекса Украины об административных правонарушениях».

Чтобы принять участие в тестировании, следует заполнить форму-анкету по гиперссылке, после чего:

признать правонарушение;

ознакомиться с решением по делу в госприложении «Резерв+»;

оплатить штраф в онлайн-режиме (8 500 гривен по скидке в 50 процентов от полной суммы);

сотрудники ТЦК/СП обратятся в Нацполицию для снятия военнообязанного с «розыска»;

получить уведомление о завершении вышеописанных действий и обновить документ — «красная лента» (маркер нарушения) исчезнет в «Резерв+».

Ранее мы писали о том, как изменилась ситуация на Покровском направлении.