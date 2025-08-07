Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», по мнению главы НБУ Андрея Пышного недавнее ослабление гривны по отношению к евро отразится на стоимости товаров и услуг в течение ближайших двух-трех кварталов.

Исходя из слов Пышного, с начала 2025 года курсовой фактор евро стал заметнее на фоне растущей международной нестабильности и торговых конфликтов. Это вызвало колебания в валютной паре доллар/евро, которые, в свою очередь, повлияли и на курс гривны.

В частности, в Украине уже наблюдаются последствия вышеописанных изменений — речь идет о ценах на автотопливо. Однако часть подобного влияния пока носит отложенный характер.

В то же время, как заверил руководитель отечественного банка-регулятора, гривна по отношению к доллару демонстрирует стабильность. По его прогнозированию, валютный курс формируется в условиях управляемой гибкости и регулируется рыночными механизмами.

