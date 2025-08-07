Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания The Telegraph, затянувшаяся война в Украине крайне выгодна Пекину.

По мнению аналитиков издания, одновременное истощение ресурсов США и РФ может создать благоприятные условия для реализации амбиций Китая в отношении Тайваня — ориентировочно к 2027 году. В этом контексте интерес Китая заключается не в стабилизации ситуации, а в поддержании войны в Украине на фоне растущего давления на обе стороны.

В частности, вопреки дипломатическим попыткам президента США Дональда Трампа, включая повышение пошлин, демонстрацию военного присутствия и возможную встречу с кремлевским тираном Владимиром Путиным, именно Пекин становится препятствием на пути к достижению перемирия.

Например, Китай продолжает поставки важнейших товаров двойного назначения в РФ: речь идет о микроэлектронике, оптических приборах, дронах и иных технологических решениях, которые активно применяются военно-промышленным комплексом государства-террориста. Более того, производство беспилотников налажено как в КНР, так и на территории РФ — при участии китайских производителей.

Помимо этого, Китай сохраняет статус ключевого покупателя энергетики РФ: в июне 2025 года на его долю пришлось почти половина всего российского нефтяного экспорта. Несмотря на санкционное давление со стороны США, Пекин демонстративно наращивает закупки у РФ, одновременно сокращая объем импорта сжиженного газа из Соединенных Штатов.

