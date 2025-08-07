Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера 11 армейского корпуса ВСУ Дмитрия Запорожца, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», на Краматорском направлении, под Часовым Яром, за минувшие 24 часа произошло лишь одно боестолкновение, которое носило разведывательно-диверсионный характер.

Исходя из слов Запорожца, обстановка на вышеописанном участке фронта контролируется Силами обороны нашей страны, однако сохраняется вероятность возобновления штурмов со стороны путинских войск. Противник уже пробовал выдвинуться в сторону украинских позиций, но его действия были локализованы и остановлены.

Военный добавил: оккупанты временно приостановили активные штурмы, ожидая возможной переброски подразделений ВСУ с Торецкого направления. В случае, если эти участки фронта будут объединены, «освободители» смогут усилить давление на Константиновку.

Запорожец акцентировал: противник взял паузу, но это скорее оперативная передышка перед новыми атаками, и защитники удерживают контроль над ситуацией, не позволяя вражеским силам проникнуть в центральные районы Часового Яра, а также успешно пресекают попытки продвижения в сторону окраин города.

Также, защитники не прекращают наносить удары по противнику на подступах к городу и остаются готовыми к отражению новой волны наступления армии Путина.

